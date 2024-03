Eclipse solar total em abril. Infelizmente, nem todos poderão ver

Prepare-se para mais um eclipse solar total no início de abril! Mas guarde a empolgação: dessa vez, o Brasil não terá a chance de presenciar esse incrível fenômeno.

Segundo a NASA, o eclipse total de 8 de abril só será visível em uma faixa que atravessa o México, Estados Unidos e Canadá. A "linha de totalidade" começará no estado americano do Texas e terminará no Maine, na costa leste do país.

Um eclipse solar total acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra sobre nosso planeta e criando a ilusão de que está cobrindo completamente a estrela. É um evento realmente mágico e inesquecível para quem tem a sorte de presenciá-lo.

Infelizmente, o Brasil não estará na rota do eclipse de abril. Mas não se preocupe! Nosso país já teve a oportunidade de observar esse fenômeno recentemente, em 2023, e a próxima chance está prevista para 2045.

Enquanto isso, podemos acompanhar o eclipse de abril online, através de transmissões ao vivo que serão realizadas por diversas instituições, como a NASA.

