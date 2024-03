"Calculadora da morte": IA prevê possível data que uma pessoa pode morrer

Cientistas dinamarqueses desenvolveram um modelo de algoritmo chamado life2vec, que utiliza inteligência artificial para estimar a data da morte de um indivíduo. A ferramenta, disponível gratuitamente online, gerou debate e reflexão sobre suas implicações éticas e psicológicas.

Um estudo publicado na revista Nature Computational Science revela que o life2vec acertou em 78% dos casos a data da morte de indivíduos em um conjunto de dados. A ferramenta, disponível gratuitamente online, coleta informações sobre estilo de vida e saúde para fornecer uma estimativa da data da morte.

O usuário fornece informações como idade, peso, altura, hábitos alimentares e nível de atividade física. Algoritmos de IA processam esses dados e os comparam com extensas estatísticas de saúde e pesquisas médicas. A calculadora gera um intervalo de tempo ou uma média da expectativa de vida do usuário. Algumas calculadoras oferecem dicas personalizadas para uma vida mais longa e saudável.

É importante ressaltar que os resultados da IA Calculadora da Morte não são previsões definitivas, mas sim estimativas. A empresa responsável pela ferramenta, life2vec, adverte que os resultados não devem ser interpretados como profecias absolutas.

Embora a precisão seja incerta, a ferramenta pode servir como um guia para a tomada de decisões sobre estilo de vida e saúde. As estimativas podem motivar as pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis, buscando uma vida mais longa e com mais qualidade.

A IA Calculadora da Morte levanta questões éticas e psicológicas. A previsão da data da morte pode gerar ansiedade e medo, especialmente em pessoas com doenças pré-existentes. É fundamental ter cautela ao utilizar a ferramenta e buscar acompanhamento profissional para lidar com as emoções que ela pode despertar.

