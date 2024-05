Usa o Google Photos? Em breve terá uma nova opção para experimentar

O Google está preparando uma nova funcionalidade para o Google Photos chamada "Momentos Cinemáticos", de acordo com o site Android Authority. Essa função, similar a uma já existente, permitirá a aplicação automática de um efeito slow motion em partes selecionadas de um vídeo.

A descoberta foi feita durante a análise do código da versão mais recente do Google Photos, sugerindo que a funcionalidade será integrada à plataforma em breve. Ainda não há data oficial para o lançamento, mas a sua presença no código indica que o lançamento pode estar próximo.

Como funcionará o "Momentos Cinemáticos":

O Google Photos analisará seus vídeos e identificará automaticamente momentos que se beneficiariam do efeito slow motion.

Você poderá selecionar manualmente os momentos que deseja que o efeito seja aplicado.

O Google Photos criará automaticamente um novo vídeo com os momentos em slow motion.

O que isso significa para você:

O "Momentos Cinemáticos" tornará mais fácil do que nunca criar vídeos com um toque profissional.

Você poderá destacar os momentos mais especiais dos seus vídeos, tornando-os ainda mais memoráveis.

A funcionalidade é ideal para quem quer compartilhar seus vídeos nas redes sociais ou plataformas de streaming.

