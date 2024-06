5 mitos e verdades sobre as bebidas proteicas

As bebidas proteicas se tornaram um item popular na dieta de muitas pessoas, desde atletas buscando o pico de performance até indivíduos que simplesmente desejam aumentar a ingestão de proteínas. Mas, com a crescente popularidade, surgem também dúvidas e questionamentos sobre seus reais benefícios e como usá-las de forma adequada.

Esses produtos oferecem uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar. Eles são uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e reparo muscular. Além disso, essas bebidas podem ajudar a promover uma sensação de saciedade, o que pode ser útil para quem está tentando controlar o peso ou reduzir o consumo calórico.

Para esclarecer o que é mito e o que é verdade nesse universo, a docente do curso deNutrição da Faculdade Anhanguera, Fábia Resende, listou pontos a serem levados em consideração:

Mito 1: Todas as bebidas são iguais

Verdade: Existe uma grande variedade de bebidas proteicas no mercado, cada uma com suas características e benefícios específicos. É importante que o nutricionista te oriente e ajude a escolher a opção que melhor se encaixa nas suas necessidades e objetivos, considerando fatores como seu estado nutricional, necessidade proteica diária, tipo de proteína a ser utilizada (whey, caseína, vegetal, creatina), sabor, teor de calorias, presença de outros nutrientes e aditivos.

Mito 2: Os produtos podem prejudicar prejudicam os rins

Verdade: Não há evidências científicas que comprovem que o consumo moderado de bebidas proteicas por pessoas saudáveis prejudique os rins. No entanto, indivíduos com problemas renais pré-existentes devem consultar um médico ou nutricionista, antes de iniciar a suplementação.

Mito 3: Bebidas proteicas são essenciais para ganhar músculos

Verdade: As bebidas proteicas podem ser uma ferramenta útil para auxiliar no ganho muscular, mas não são essenciais. Desde que você consuma a quantidade adequada de proteínas e carboidratos através de uma dieta balanceada, combinada com exercícios de força, é possível alcançar seus objetivos sem suplementos.

Mito 4: É ideal para substituir refeições

Verdade: As bebidas proteicas não devem ser utilizadas como substitutas de refeições completas, que contém todos os grupos alimentares (carboidratos, proteínas, gorduras, fibras). Elas podem ser um complemento à dieta, mas não fornecem todos os nutrientes necessários para um corpo saudável. Uma alimentação balanceada com variedade de alimentos frescos ou minimamente processados, é fundamental para o bem-estar geral.

Mito 5: Apenas atletas podem consumir este tipo de produto

Verdade: As bebidas proteicas podem ser benéficas para diversas pessoas, não apenas para atletas. Indivíduos com dificuldade em consumir quantidade necessária de proteínas na dieta, como vegetarianos, veganos, pessoas com disfagia, ou que passaram por cirurgia bariátrica, podem se beneficiar da suplementação. Além disso, quem busca praticidade no dia a dia ou um lanche rápido e nutritivo também pode encontrar nas bebidas proteicas uma boa opção.