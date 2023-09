Stand de alimentação pega fogo no The Town na madrugada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um espaço de alimentação do The Town, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (8).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo as chamas tiveram início por volta das 4h e foram contidas às 5h30. Ninguém ficou ferido, mas uma estrutura de madeira e plástico ficou comprometida.

Segundo a Polícia Civil, o fogo pode ter começado a partir de uma frigideira, mas os investigadores ainda vão determinar as circunstâncias do incêndio. O caso é investigado pelo 48º DP Cidade Dutra.