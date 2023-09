Tiago Leifert abre o jogo sobre estado de saúde da filha, Lua

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Leifert, 43 abriu o jogo, em entrevista ao programa Pânico, sobre o estado de saúde da sua filha, Lua, 2, fruto de seu casamento com a jornalista Daiana Garbin, 41. A pequena foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge os olhos, quando tinha menos de um ano.

Fase do tratamento: "Ela está tratando ainda. A gente não considera em fase de controle, tecnicamente. Com criança é diferente. A gente segue muito em cima e com muito frio na barriga ainda".

Infância normal: "Ela está bem, tem uma infância normal, dentro do possível. Ela está na escola agora. Ela é terrível, é uma criança de dois anos daquelas clássicas mesmo, que derruba tudo, quebra tudo, gosta de pular, gosta de aprontar, mas a gente tem que interromper a infância dela várias vezes para ir ao GRAAC para olhar como as coisas estão."

Ano sabático: "Eu ia narrar a final no Globoplay, estava amarradão. Ela [Lua] teve uma recidiva, o câncer voltou. Descobri na quinta-feira e avisei o pessoal que ia ter quimio no domingo [dia do jogo]", contou. "Passei a final com ela no colo, anestesiada. Foi aquele dia que eu falei: 'Vou parar, senão eu vou pirar'".

