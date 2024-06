Mamma Bruschetta tem alta da UTI após problemas respiratórios e cardíacos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mamma Bruschetta, 74, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

A apresentadora segue internada sem previsão de alta. Ela está hospitalizada desde a última segunda-feira (10) tratando um quadro de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada.

Mamma Bruschetta foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração. A condição é caracterizada pela entrada de substâncias estranhas, como alimentos e saliva, nas vias respiratórias. "Desde que ela fez a cirurgia do câncer no esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo", relatou o assessor.

Ela também teve infecção pulmonar em janeiro deste ano. Na época, ela foi internada para tratar quadro de tosse e falta de ar, sendo diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia, segundo informações da revista Quem.

Confira o boletim médico:

O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a paciente "Mamma Bruschetta" recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue internada em um leito de (QUARTO) para tratamento de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada. Segue recebendo toda a assistência médica necessária, com quadro clínico estável e sem previsão de alta.