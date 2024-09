Brasil lidera ranking de patrimônios da Unesco na América do Sul

Brasil é o país com mais locais reconhecidos como Patrimônios Mundiais pela Unesco na América do Sul. Esses lugares são considerados de valor universal excepcional, e devem ser protegidos e preservados para as gerações futuras.

Atualmente, o país possui 24 patrimônios no total, distribuídos por seu território. 15 deles são culturais, como o Centro Histórico de Salvador, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, e a cidade histórica de Ouro Preto.

Já 7 são patrimônios naturais, como o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional de Fernando de Noronha. Além disso, o Brasil possui 2 patrimônios mistos, que combinam valor cultural e natural, como o Sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro.

A lista da Unesco é atualizada periodicamente, e a mais recente ocorreu em julho de 2024. No total, há 1.223 Patrimônios Mundiais, distribuídos em 168 países. Nessa última atualização, os Lençóis Maranhenses foram reconhecidos como Patrimônio Natural da Humanidade.