Morre aos 83 a lenda do soul Brenton Wood

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brenton Wood, um dos maiores nomes da música soul, morreu aos 83 anos na sexta-feira (3).

O músico morreu de causas naturais. "Ele foi embora dormindo tranquilamente. Deus o levou com o mesmo amor que ele nos deu", disse ao jornal The New York Post seu empresário e assistente, Manny Gallegos.

Ele começou a se sentir mal após o fim da última turnê, em fevereiro de 2024. Em maio, Brenton - cujo nome verdadeiro era Alfred Jesse Smith - foi internado.

Brenton Wood ficou famoso com o hit "The Oogum Boogum Song". A música de 1967 está presente na trilha sonora de filmes como "Quase Famosos" (2000), e "Não Se Preocupe, Querida" (2022), além de séries como "The Umbrella Academy" e "Sex Education". Em 2023, a rádio NPR descreveu a música com a seguinte frase: "É difícil ficar de mau-humor após ouvir 'The Oogum Boogum Song'. E provavelmente não vale o esforço".

Outros de seus sucessos são "Gimme Little Sign" e "Baby You Got It". Segundo a revista Billboard, mesmo após alcançar a fama, Brenton continuou se apresentando em escolas e eventos comunitários. Nessas ocasiões, gostava de fazer discursos inspiradores sobre sua própria experiência.

Leia Também: Morre o cineasta Jeff Baena, marido da atriz Aubrey Plaza, aos 47 anos