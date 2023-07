Avião derrapa na pista e fecha aeroporto de Florianópolis

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, está fechado para pousos e decolagens desde as 10h45 desta quarta-feira (12), quando um avião da Latam derrapou na pista. Não houve feridos.

O voo LA 3300 havia decolado em Guarulhos (SP) com destino à capital catarinense. Era feito por uma aeronave Airbus A321 que trazia 172 passageiros e sete tripulantes. Conforme nota da Latam, o avião "extrapolou os limites de pista no pouso" às 9h20.

Imagens do local mostram o bico da aeronave em um canteiro fora da pista e a roda dianteira cravada no asfalto.

A nota afirma ainda que os passageiros foram desembarcados em segurança e liberados após avaliação da equipe médica. Às 13h, a empresa informou que sua equipe de recuperação estava em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido.

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, informou que 20 voos foram impactados pelo fechamento da pista para pousos e decolagens.

Em nota, disse que "as companhias aéreas atuam no atendimento e realocação dos passageiros, com todo o suporte da concessionária" e que "trabalha junto a LATAM e aos demais órgãos competentes para a liberação da pista o mais breve possível".

Santa Catarina enfrenta chuva forte e se prepara para a passagem de um ciclone, prevista pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para atingir o estado e o Rio Grande do Sul com mais intensidade entre a noite desta quarta-feira e quinta-feira (13).