Motociclista de 34 anos é vítima de latrocínio em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto durante um assalto na noite de quarta-feira (9), na zona leste de São Paulo. Ele foi atingido por dois disparos e teve a motocicleta levada por dois criminosos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima pilotava uma motocicleta quando parou em um semáforo na avenida Itaquera e foi abordada por dois homens que estavam em outra moto.

O garupa, segundo o boletim de ocorrência, desceu do veículo, fez uma espécie de revista na vítima e fez os disparos que a atingiram no peito. O homem, depois dos disparos, saiu correndo pela via, mas logo caiu. A dupla fugiu levando a moto.

O homem ficou caído na via. A Polícia Militar foi acionada e levou a vítima para o Hospital Santa Marcelina, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM conseguiu as imagens de algumas câmeras de monitoramento, mas ainda não identificou a placa da moto usada pelos criminosos.

O caso foi registrado no 53° Distrito Policial (Parque do Carmo) e a 8ª Seccional Leste, com apoio da Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), investiga o crime.

Ninguém foi preso até o momento.