Jovem é pai aos 14 anos e fica viúvo aos 17 após esposa morrer de dengue

Maicon Douglas Carneiro dos Santos, de 20 anos, de Tianguá, no Ceará, conheceu Ester Cristina Madureira aos 14 anos. Mesmo com a pouca idade, o relacionamento resultou numa gravidez e no nascimento do filho, Erick Dylan, em 2018.

Apesar das dificuldades econômicas, a vida seguia, com o casal feliz e vivendo junto, mas em junho de 2021, a jovem morreu após ter contraído dengue hemorrágica, aos 18 anos.

"Eu estava na sala com o meu filho e ela na cozinha. Chamei-a e não recebi resposta e a encontrei desmaiada no chão. Eu não sabia o que fazer. Saí correndo para a rua desesperado pedindo por socorro. Foi o pior dia da minha vida", conta o jovem em entrevista ao UOL.

Desde que ficou viúvo, o jovem vive sozinho com o filho de 5 anos e compartilha a rotina nas redes sociais.

A nova rotina já está assimilada pelos dois, mas os primeiros meses foram de muita ajuda das famílias, conta ainda.

Com as postagens nas redes sociais, o jovem já consegue receber dinheiro, o que o ajuda a estar mais presente na vida do filho.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Douglas Santos (@douglas_santus)

Leia Também: Bruna Biancardi posta indireta a Neymar e jogador publica: 'Viva a sua própria vida'