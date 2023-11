Menino de 7 anos é encontrado gravemente desnutrido e sozinho em Góias

Um casal foi detido na madrugada de domingo, em Aparecida de Goiânia, em Goiás, após o filho de sete anos ser encontrado abandonado em casa e com uma grave desnutrição.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma denúncia de abandono. No local, os policiais abordaram o casal, que estava alcoolizado e com um recém-nascido de apenas dois meses no colo.

O casal confessou que tinha outro filho, com sete anos, que tinha necessidades especiais e que estava em casa.

Os policiais se dirigiram à casa da família e, ao chegarem, encontraram o menor sozinho num quarto escuro e em estado avançado de desnutrição.

"A criança está muito desnutrida, não fala e não anda. A mãe não faz nenhum tipo de tratamento com a criança", revelou uma assistente social responsável pelo caso.

Os menores foram encaminhados para um abrigo, enquanto os progenitores foram levados para a delegacia.

A Polícia Civil está investigando o caso.

