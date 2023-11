"Emocionante": adolescente de 13 anos pesca pirarucu quase do seu tamanho

Um adolescente de 13 anos pescou um pirarucu de 70 quilos e 1,6 metros, em Itauçu, no norte de Goiás. De acordo com a família, o animal - é que um dos maiores peixes de águas doces fluviais e lacustres do Brasil - é quase do tamanho do menino.

"Foi muito emocionante. Tinha o sonho de pescar este peixe desde os 6 anos. Quando vi que era ele, comecei a chorar", contou Gustavo Rosas Ribeiro, ao g1.

Segundo a mãe, Cristina Rosas Leitão Ribeiro, o adolescente tinha o desejo de pescar um peixe grande “há muito tempo”.

“Pesca pequenos, como o tucunaré, e eu sempre lhe disse: ‘Filho, um dia vais pescar’. Pescou, e é quase do tamanho dele", assegurou.

Depois de ter alcançado o feito, no dia 12 de novembro, Gustavo voltou a pescar um pirarucu no dia 15 de novembro. Mas quer mais.

"Quero pescá-lo de novo para ter a mesma sensação, tirar mais fotos e devolver o bichinho à natureza", justificou.

Leia Também: Brasileira ex-nora de fundador do Hamas reaparece em Gaza após 17 dias de silêncio