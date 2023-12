Porto Alegre, Cuiabá e Campo Grande devem ser capitais mais quentes do país esta semana

(FOLHAPRESS) - Com o fim de um período chuvoso em grande parte do Brasil, o Sol vai voltar a brilhar forte a partir desta quinta-feira (14), principalmente, nas regiões Centro-Oeste e Sul, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Assim, Cuiabá, em Mato Grosso, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, devem ser as capitais com as temperaturas máximas mais altas do país na sexta-feira (15), com 37°C nas três.

Por sinal, nesses dois dias as temperaturas máximas devem superar os 30°C em todas as capitais, com uma exceção: Florianópolis, em que deve fazer 29°C na quinta.

Outra capital em que o calor será sufocante é Boa Vista, em Roraima, com a previsão de 36°C nos dois dias. E São Paulo também dias quentes, com 33°C na quinta e 35°C na sexta.

Segundo o Inmet, Cuiabá se destacou durante o mês de novembro entre as demais unidades da Federação por ter registrado chuvas muito abaixo da média e calor acima da média histórica. Foram apenas 7 dias com chuva igual ou superior a 1 mm, totalizando 27,5 mm no mês, o que equivale a 14% da climatologia para o período, que é de 164,6 mm, ou seja, um déficit em volume de 167,1 mm.

A média do mês foi de 31,5°C, ficando 3,6°C acima da climatologia, que é de 27,9°C. A média da temperatura mínima mensal foi de 25,8°C, ficando 2°C acima da normal, que é de 23,8°C. A média da temperatura máxima foi de 38,8°C, ficando 4,8°C acima da normal, que é de 34°C.

A maior temperatura máxima foi de 42°C, no dia 13. A menor temperatura máxima foi de 31,6°C, registrada em 4 de novembro.

De acordo com o instituto, a capital mato-grossense continuará como uma das mais quentes do país em dezembro.

Confira as temperaturas desta semana no país:

Calor nas capitais nesta semana

Capital - Quinta (14) - Sexta (15)

Aracaju (SE) - 30°C - 30°C

Belo Horizonte (MG) - 30°C - 30°C

Belém (PA) - 33°C - 33°C

Boa Vista (RR) - 36°C - 36°C

Brasília (DF) - 31°C - 31°C

Campo Grande (MS) - 34°C - 37°C

Cuiabá (MT) - 36°C - 37°C

Curitiba (PR) - 32°C - 34°C

Florianópolis (SC) - 29°C - 31°C

Fortaleza (CE) - 32°C - 32°C

Goiânia (GO) - 34°C - 36°C

João Pessoa (PB) - 32°C - 31°C

Macapá (AP) - 32°C - 31°C

Maceió (AL) - 31°C - 30°C

Manaus (AM) - 30°C - 31°C

Natal (RN) - 31°C - 31°C

Palmas (TO) - 33°C - 34°C

Porto Alegre (RS) - 35°C - 37°C

Porto Velho (RO) - 31°C - 32°C

Recife (PE) - 31°C - 30°C

Rio Branco (AC) - 31°C - 32°C

Rio de Janeiro (RJ) - 33°C - 35°C

Salvador (BA) - 31°C - 31°C

São Luís (MA) - 31°C - 31°C

São Paulo (SP) - 33°C - 35°C

Teresina (PI) - 35°C - 34°C

Vitória (ES) - 30°C - 31°C

Fonte: Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

