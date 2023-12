Operação detém 115 condenados pela Justiça na região da cracolândia em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As policias Civil e Militar e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizaram, na noite de quinta-feira (21), uma operação na região da cracolândia em São Paulo e flagraram 115 pessoas no fluxo descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça. Todas foram conduzidas à delegacia.

A ação se focou no local frequentado por usuários de drogas. "São condenados por diferentes crimes que poderiam cumprir a pena em liberdade desde que cumprissem as determinações da Justiça. Com a nova prisão, eles serão reapresentadas ao Judiciário, que decidirá se o restante da pena será cumprido em regime fechado ou não", diz a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Outros oito criminosos foragidos foram capturados durante a operação, batizada de Resgate.

Todas as 968 pessoas que estavam no fluxo, sendo 139 mulheres e 829 homens, foram abordados pelas equipes das forças de segurança, segundo balanço da operação, que afirma que esse número representa uma redução de 12% em relação à média de frequência no fluxo, que já foi de 1.100.

IDENTIFICAÇÃO

A SSP afirma que, desde julho, faz um trabalho de identificação das pessoas que circulam pelo local, por meio de ações e operações para entender a situação de cada frequentador, seja em situação de vulnerabilidade ou de uso abusivo de drogas.

Em quatro meses, o levantamento identificou 1.100 pessoas que frequentam o fluxo, sendo que mais de 600 tem algum tipo de registro criminal, afirma a pasta da segurança. A maioria cumpre pena em regime alternativo à prisão ou aguarda julgamento em liberdade depois de ter sido solta em audiências de custódia.

Além disso, foram identificadas cerca de 30 pessoas com registros de desaparecimento em aberto na Polícia Civil e mais de 280 cadastradas como beneficiárias do programa social Bolsa Família, do governo federal.

De acordo com a SSP, desde abril, houve redução de 15% dos roubos e 6% dos furtos na região. Ainda, segundo a pasta, houve o reforço no policiamento ostensivo e preventivo com 120 policiais militares a mais nas ruas.