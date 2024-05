Gabriela Duarte critica Globo por deixar Regina de fora de documentário: 'Desprezo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário sobre Manoel Carlos na Globo provocou críticas de Gabriela Duarte. A produção "Tributo- Manoel Carlos" foi lançada em abril e não conta com a participação de Regina Duarte.

Ela interpretou três Helenas do autor, personagem marcante do dramaturgo. Porém, desde o governo de Jair Bolsonaro, a atriz não mantém boa relação com a emissora, por isso o convite não aconteceu.

"A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível. Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora", escreveu Gabriela.Ela disse que o canal não era obrigado a convidar Regina, mas que a atitude é desrespeitosa com a história que ela e Manoel construíram juntos.

"O ativismo ideológico de Regina Duarte, ainda que gravemente equivocado segundo o julgamento de parte do Brasil, não é mais importante do que sua contribuição à televisão." Procurada pela reportagem, a Globo não respondeu.

