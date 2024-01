Mulher é atingida por 250kg durante treino de perna em academia

Uma mulher, de 29 anos, sofreu uma fratura na coluna após ser atingida por um aparelho, enquanto praticava exercício numa academia em Formosa, Goiás.

A mulher teve de ser transferida para um hospital em Goiânia e diz estar em choque.

"Sofri uma fratura na coluna lombar, grau 2 na L4 e L5, vou precisar operar. O momento é bem delicado e estou em choque", contou, nas redes sociais, segundo cita o G1.

De acordo com o site, o documento elaborado pelos médicos do Hospital Regional de Formosa indica que a mulher teve um traumatismo na coluna lombar e coxa.

Atualmente, está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira e espera para ser submetida a uma cirurgia.

O incidente aconteceu na quinta-feira e, segundo os bombeiros, a mulher treinava num equipamento de musculação para as pernas quando o banco de apoio se soltou e o peso, de 250 quilogramas, caiu sobre as suas pernas.



O G1 entrou em contato com a academia, mas não obteve resposta.

