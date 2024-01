Batida entre caminhão e ônibus deixa 24 mortos e 6 feridos na Bahia

Uma batida entre um caminhão e um ônibus deixou 24 pessoas mortas e 6 feridas na noite de domingo (8), na BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia.

Segundo informações do coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, Lucival Souza, que atuou no resgate das vítimas, o acidente aconteceu por volta das 22h30, no km 381, próximo da cidade de Gavião, no sentido de Jacobina.

As 24 vítimas que morreram são: 21 passageiros do ônibus de passeio e três pessoas que estavam no caminhão.

Ainda não há informações sobre o que causou a batida. O caminhão transportava mangas. A Brigada Anjos Jacuipenses informou que uma das vítimas foi levada para o hospital da cidade de Capim Grosso e as outras cinco para uma unidade de saúde de Nova Fátima. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista, por volta das 6h30 desta segunda-feira (8), seguia interditada.

O acidente é considerado um dos mais graves da Bahia nos últimos anos. O governador Rui Costa decretou luto oficial de três dias no estado.

A PRF investiga as causas do acidente.

