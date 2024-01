Litoral e Grande SP têm alertas de grandes volumes de chuva no fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O litoral de São Paulo deverá enfrentar um fim de semana com fortes chuvas, com riscos de enchentes. O alerta foi feito pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão, de acordo com a Defesa Civil estadual, é de até 200 mm de volume de chuva na Baixada Santista, entre esta sexta-feira (19) e domingo (21).

No litoral norte e no Vale do Paraíba, está previsto volume acumulado nos três dias de até 180 mm.

De acordo com o Inmet, a formação de uma frente fria, aliada a ventos fortes temperaturas e altas na região Sudeste, vai potencializar a instabilidade, que além do litoral, deverá atingir o leste do estado, onde fica a capital paulista.

A Defesa Civil afirma que as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas podem registrar 150 mm de volume de chuva até domingo. Na região de Sorocaba, no Vale do Ribeira e em Itapeva, a estimativa é de um acumulado de 130 mm.

O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva em determinado local e período. Nesse cálculo, 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado.

"Com a previsão de grandes volumes acumulados no fim de semana, especialmente durante o sábado [20], a Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas urbanas mais vulneráveis. Devido ao encharcamento do solo, haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte", afirma o órgão estadual.

Em fevereiro do ano passado, uma tempestade com acúmulo de mais de 620 mm de chuva provocou a morte de 64 pessoas em São Sebastião, no litoral norte.

Segundo a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo, a frente fria segue para o Espírito Santo no sábado (20), mas muitas nuvens de chuva deverão continuar se formando em São Paulo, o que vai inibir a elevação da temperatura.

"No sábado e domingo, com o excesso de nebulosidade, chuva e a entrada de ventos frios, de origem polar, a temperatura cai um pouco. O fim de semana e a segunda-feira [22] serão frescos, em relação ao calor que tem feito nos últimos dias", afirma a especialista.

Previsões do Inmet apontam para temperatura máxima de 23°C na segunda-feira no município de São Paulo, contraste contra os 34,3ºC registrados nesta quinta (18). No sábado, os termômetros devem marcar até 28ºC e, no domingo, 25ºC.

Conforme alerta emitido pelo Inmet, a partir de segunda-feira as chuvas intensas, com acumulados diários significativos, devem se concentrar entre o Espírito Santo, sul da Bahia, centro-norte de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.

Leia Também: Cavalo-marinho dá à luz mais de 300 filhotes; veja as imagens