Cavalo-marinho dá à luz mais de 300 filhotes; veja as imagens

Um cavalo-marinho macho deu à luz mais de 300 filhotes no Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na terça-feira (16). O momento em que os animais saem do abdômen do pai foi registrado em vídeo e pode ser visto na galeria acima.

Foi a primeira vez que o aquário conseguiu registrar um nascimento da espécie Hippocampus reidi, conhecida como cavalo-marinho-de-focinho-longo. Os filhotes são fruto de um programa de reprodução de cavalos-marinhos realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

A espécie Hippocampus reidi é a única em que o macho é o responsável por carregar os filhotes em seu abdômen. A gestação dura cerca de 45 dias e, ao nascer, os filhotes são liberados na água, onde precisam se virar sozinhos.

O Oceanic Aquarium é um dos poucos aquários do mundo que consegue reproduzir a espécie Hippocampus reidi. A instituição conta com um programa de reprodução de cavalos-marinhos que tem como objetivo preservar a espécie.

Veja o momento.

