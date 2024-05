Touro aparece em praia do México e ataca turista; veja o vídeo

Uma mulher foi atacada por um touro na praia de La Fortuna, em Los Cabos, Baja California Sur, no México. O incidente foi registrado em vídeo, divulgado nas redes sociais na terça-feira, e rapidamente se tornou viral. De acordo com fontes locais, alguns usuários afirmam que o episódio ocorreu no fim de semana.

Nas imagens, o touro aparece interagindo com a mulher, uma turista, enquanto ela tenta proteger seus pertences. Após várias tentativas de afastar o animal, o touro acaba por atacá-la até que várias pessoas intervêm para afastá-lo.

Apesar do susto, a mulher não sofreu ferimentos graves, mas o incidente levantou preocupações sobre a segurança na praia. Ao que parece, não é a primeira vez que o animal visita o local. Segundo moradores locais, o touro pertence a uma fazenda próxima e é solto com frequência. Como resultado, o touro tem o hábito de vasculhar os pertences dos visitantes em busca de comida.

Os comerciantes e vendedores da região manifestaram a intenção de tomar medidas para controlar o animal de maneira responsável e segura.

O vídeo está disponível na galeria acima. Alertamos que as imagens podem ser perturbadoras para leitores sensíveis.

