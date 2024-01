Homem ataca ex-mulher com faca e é morto a tiros por CAC em SP

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 41 anos foi morto com um tiro disparado por um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) após agredir a ex-companheira de 49 anos na manhã desta sexta-feira (19) em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Conforme a investigação da Polícia Civil, a mulher chegou de carro por volta das 7h na rua Ângico, Vila Veloso, na intenção de buscar o filho adolescente do ex-casal, que estaria dormindo.

Ambos então teriam iniciado uma discussão, que a polícia ainda não conseguiu chegar ao motivo.

Cezar Souza da Conceição partiu para cima da mulher e a agrediu com golpes de faca. Os ferimentos acertaram a cabeça e pescoço dela.

Ao ver a cena, um homem que acompanhava a mulher desembarcou do carro e foi em direção aos dois. A testemunha do fato então efetuou um tiro, que acertou Cezar Conceição.

Uma câmera de segurança na rua registrou parte do ataque a facadas e um estampido semelhante ao barulho de disparo de arma de fogo.

A mulher foi socorrida pelo atirador e levada até um hospital, onde segue internada. Conceição morreu no local.

Segundo o delegado Alexandre Gargano Cavalheiro, o autor do disparo foi identificado pela placa do carro que ele conduzia e por registros fotográficos. De acordo com Cavalheiro, o homem se comprometeu a ir até a delegacia na próxima segunda-feira (22) na presença de um advogado.

O homem afirmou ser CAC e possuir registro da arma.

Por enquanto, a polícia afirma trabalhar com a hipótese de crime de homicídio com legítima defesa de terceiro.