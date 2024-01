Avião de pequeno porte cai em Rio Grande da Serra (SP) e deixa dois mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira na cidade de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram acionados às 10h07. O avião caiu em área de mata, a referência dos bombeiros é a rua Teresinha Arnone Cateluci, no bairro Pedreira.

A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão no local e os bombeiros enviaram quatro viaturas para a região.

A queda do avião deixou duas vítimas. A aeronave modelo PT-DKA Piper Comanche, de acordo com os bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil o local da queda tem sinais restritos, o que dificulta a transmissão de informações.

Há duas semanas, após 11 dias de procura, um helicóptero que desapareceu rumo a Ilhabela, no litoral de São Paulo, foi localizado em uma área de mata densa em Paraibuna (SP). As quatro pessoas que estavam a bordo morreram. Mensagens e imagens enviadas antes do acidente por piloto e uma passageira mostram que a aeronave enfrentou forte neblina e fez um pouso antes de desaparecer.

Em dezembro, um avião monomotor caiu em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Ao todo, cinco pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade. Entre as vítimas estava uma criança de quatro anos. Chovia fortemente no momento da queda do avião. Vídeos publicados em redes sociais mostraram destroços do avião pegando fogo debaixo de chuva, com moradores e bombeiros ao redor do local.