Chuva forte faz casa desabar em Fortaleza; quatro pessoas são resgatadas

O desabamento de uma casa duplex resultou em quatro feridos no Bairro Cais do Porto, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (19). Durante o incidente, ocorria uma intensa chuva em Fortaleza e em todas as regiões do Ceará.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e conseguiram resgatar as quatro pessoas com vida. Elas foram conduzidas conscientes para o Hospital Instituto Doutor José Frota, localizado no Centro de Fortaleza.

Os bombeiros alertaram os moradores vizinhos sobre os riscos de novos desabamentos na região devido à chuva, e a área foi isolada.

A Defesa Civil de Fortaleza está presente no local, prestando auxílio às famílias afetadas.

