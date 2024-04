Apresentador em programa de TV: quem é o padre preso por estupro

O padre Alexandre Paciolli, 55, foi preso na última quarta-feira (3), em Fortaleza, Ceará, por importunação sexual e estupro de uma fiel. Ele apresentava o programa "Mulheres de Fé", da TV Canção Nova, voltado para a formação de mulheres católicas.

Natural da capital cearense, ele seguiu carreira sacerdotal fora do Ceará. Nasceu em 12 de dezembro de 1968.

Paciolli saiu do Ceará ainda jovem, quando se mudou para Angra dos Reis, no Rio. Onde chegou a ser reitor da igreja da Pontifícia Universidade Católica, do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O padre Alexandre Paciolli, de 55 anos, subordinado à Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi preso na quarta-feira (3), em Fortaleza, acusado pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) de praticar os crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual contra uma mesma mulher, na cidade de Nova Friburgo.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro informou ter afastado o padre de todas as funções e iniciado uma investigação sobre ele.

Leia Também: Oposição não pode acessar imagens do 8 de janeiro, decide STJ