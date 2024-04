Homem é achado morto com parte do corpo devorada por porcos, diz polícia

A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender uma ocorrência macabra em uma fazenda no município de Cachoeira Alta, no sudoeste goiano. Um homem foi encontrado sem vida dentro de um chiqueiro, e parte do seu corpo havia sido devorada pelos porcos da propriedade.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, a vítima era funcionária da fazenda e foi vista pela última vez por volta das 7h30 da manhã, quando se dirigia ao chiqueiro para alimentar os animais. Horas depois, o corpo foi encontrado por outros funcionários.

Um sobrinho da vítima relatou que, dias antes do ocorrido, o homem havia passado mal e desmaiado. As causas da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

