Homem com eplepsia morre após ataque de pitbull da família

Um homem de 30 anos, cuja identidade não foi revelada, morreu na manhã deste domingo (14) em Mogi Mirim, São Paulo. A vítima foi brutalmente atacada pelo pitbull da própria família, enquanto sofria uma crise convulsiva.

O ataque aconteceu na Vila Dias e, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima era epilética e teve uma convulsão no momento do ataque. O pitbull, que já havia apresentado comportamento agressivo em outras ocasiões, reagiu violentamente à situação.

Na tentativa de conter o animal e proteger os demais moradores da casa, um guarda civil, vizinho da vítima, foi obrigado a atirar no pitbull, que não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas constatou o óbito do homem.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o do animal ao Centro de Zoonoses do município para exames de raiva. A arma utilizada pelo guarda civil foi apreendida e será periciada.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e está sendo investigado.

