Marido de influencer com câncer terminal: 'Finjo que não vai acontecer'

Lucas Borba, esposo de Isabel Veloso, influenciadora que enfrenta um câncer terminal, compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde da esposa na terça-feira, 30, em uma postagem no Instagram. Segundo ele, na segunda-feira, 29, Isabel teve um princípio de infarto.

"Apesar da dor, somos gratos. Isabel está bem! Passou por exames com o cardiologista e, seguindo recomendação médica, terá um dia de descanso", escreveu ele no Instagram. "Que susto! Mas agora está tudo bem", acrescentou.

Em interação com os seguidores, ela foi questionada. "Como você lida com a sensação de que logo irá perdê-la?", perguntou um. "Finjo que isso nunca vai acontecer!", respondeu Lucas. "Você tem muito medo de perdê-la?", indagou outro. "Muito", respondeu ele.

Na madrugada de terça-feira, 30, Isabel Veloso compartilhou com os fãs que teve sua lua de mel interrompida devido a problemas de saúde. Poucos dias antes, em 22 de abril, eles celebraram a cerimônia religiosa de casamento. O casal já havia oficializado a união civilmente no início do mês, em 13 de abril.

"As dores voltaram, a cânula de oxigênio está de volta ao redor do nariz... Tive um princípio de infarto ontem, 29/04, devido à localização do tumor, morfina e ansiedade. Tudo se juntou. Agora estou melhor, dentro do quadro esperado", compartilhou Isabel. "Estou em casa me recuperando e torcendo para poder continuar nossa viagem de lua de mel, que infelizmente foi interrompida. Obrigada por todas as mensagens carinhosas e de apoio. Vocês podem ficar tranquilos agora", continuou ela.

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Desde 2021, ela passa por quimioterapia, transplante de medula óssea e outros tratamentos. Em novembro de 2023, foi considerada curada. No entanto, em janeiro de 2024, o câncer retornou de forma mais agressiva.