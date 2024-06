Empresário morto em queda comprou avião há um mês

O empresário Antônio Augusto Castro, que teria morrido na queda de um avião bimotor em Santa Catarina, havia adquirido a aeronave há menos de um mês, de acordo com familiares. Natural de Minas Gerais, Antônio, de 52 anos, era sócio de uma construtora localizada em Governador Valadares e estava viajando ao Sul do país para inspecionar uma das obras de sua empresa. A informação é do site O Globo.

O Que Aconteceu

O pequeno avião, que estava desaparecido na região de Joinville, Santa Catarina, foi encontrado na manhã desta terça-feira (4) em uma área de mata próxima à SC-416, entre Garuva e Itapoá. Segundo seu irmão, Antônio costumava viajar a trabalho e estava supervisionando uma obra em uma linha de transmissão em Joinville.

A aeronave, modelo Baron 95-B55 com matrícula PS-BDW, decolou de Governador Valadares (MG) pouco depois das 14h e tinha como destino Florianópolis (SC), com previsão de chegada três horas depois. De acordo com informações do Aeroporto de Joinville enviadas ao GLOBO, o avião não tinha previsão de pouso no local. No entanto, a concessionária responsável pelo aeroporto confirmou que o piloto comunicou-se com a equipe de controle aéreo por volta das 18h de ontem, mas o contato foi perdido minutos depois.

Leia Também: Avião bimotor desaparece na região de Joinville, em SC