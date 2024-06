Vídeo mostra cadeirante subindo escada do Metrô de joelhos no DF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma pessoa com deficiência sobe as escadas de joelhos em uma estação do Metrô no Distrito Federal. O caso foi registrado na terça-feira (5), no Terminal Samambaia.

As imagens mostram que o cadeirante sobe os degraus com dificuldade. Ao lado, também é possível ver que a escada rolante estava no sentido inverso, de descida.

Um outro homem ajuda a pessoa com deficiência. Ele tira as baterias da cadeira de rodas e as leva até o andar de cima. O UOL não conseguiu contato com o cadeirante. Em entrevista à TV Record, Andriel afirmou que estava retornando para casa e que funcionários não ofereceram ajuda. "Eles ficaram discutindo com o senhor que estava filmando", relatou.

O Metrô do DF informou que a segurança acionou a equipe da estação para reverter a escada e viabilizar a subida do homem. Mas esclareceu que o cadeirante não aguardou a resolução e seguiu para o mezanino. "Os empregados de segurança conduziram a cadeira até o mezanino", diz nota enviada.

Em relação ao elevador do local, o Metrô explicou que o equipamento estava danificado. "A manutenção da empresa já efetuou os reparos e o elevador já está operacional". "Ressaltamos que o Metrô-DF presta assistência especializada às pessoas com deficiência, acompanhando o seu embarque e desembarque, prestando o auxílio às pessoas idosas e com locomoção limitada", acrescentou a companhia.

Empresa diz que manutenção dos elevadores e escadas rolantes é feita mensalmente. "Todas as escadas e elevadores passam por manutenções preventivas, conforme orientação das fabricantes, e manutenções corretivas, conforme necessidades que surgem ao longo do dia. A companhia tem contrato com uma empresa que presta serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana".

"O Metrô-DF informa que, atualmente, das 27 estações do sistema metroviário, somente as estações Estrada Parque e Concessionárias, ambas em Águas Claras, não possuem escadas rolantes, porém há elevadores. Nas demais 25 estações, a companhia possui escadas rolantes e elevadores. No momento, 4 equipamentos estão inoperantes: 108 Sul, Centro Metropolitano e Ceilândia Centro e Ceilândia terminal. A previsão para restabelecer todas é de até 15 dias, pois aguarda-se o recebimento de placas de comando, importadas, porém já em trânsito para Brasília. Os problemas foram causados por picos de energia que danificaram as placas", disse o Metrô do DF.