Pai é preso suspeito de estuprar a filha dentro de UTI em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - A Polícia Civil prendeu um homem de 59 anos suspeito de estuprar a filha no leito de um hospital em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O abuso teria ocorrido em maio.

A adolescente foi hospitalizada após sofrer uma parada cardiorrespiratória em decorrência de uma crise de asma. As complicações de saúde se agravaram depois de faltar oxigenação em parte do cérebro. Uma pneumonia a levou para a UTI, onde o abuso teria acontecido, segundo a Polícia Civil.

Uma equipe da unidade médica em que a adolescente estava internada gravou as cenas e denunciou o homem para a polícia. Os funcionários suspeitaram das alterações físicas que a menina apresentava quando o pai se aproximava.

"Ele manipulava a menina, sugerindo carícias. Laudo de exame de corpo de delito constatou lesões no órgão genital proveniente de atos libidinosos, como vermelhidão e marcas de unha", disse a delegada seccional de São Bernardo do Campo, Kelly Cristina Sacchetto.

"Há mais de 10 anos trabalhando no combate à exploração e abuso sexual infantil, eu e minha equipe ficamos chocados com as nuances deste caso. O abuso praticado pelo genitor, na UTI de um hospital, com a vítima em completa vulnerabilidade por seu estado clínico, nos deixou estarrecidos", acrescentou Sacchetto.

Conforme a delegada, assim que souberam do fato, policiais identificaram o autor. Menos de 12 horas depois, o homem foi preso através de um pedido de prisão temporária, convertida em preventiva posteriormente.

Ele foi detido no dia 14 de maio. Policiais civis montaram uma campana para prender o homem. Ele estava no interior de um veículo quando foi abordado. A investigação acontece sob segredo de Justiça por envolver adolescente.

O advogado Daniel Wallace, defensor do homem preso, disse que ele nega "veementemente a acusação".

"As gravações que foram realizadas clandestinamente, sem autorização judicial, não confirmam, com exatidão, a prática do crime, razão pela qual deve ser respeitado o direito constitucional do acusado de ser considerado inocente até que se prove o contrário", diz a nota.

"Qualquer opinião condenatória é muito precoce, pois o processo ainda se encontra em fase de produção probatória, aguardando a realização de audiência de instrução, debates e julgamento. Estamos plenamente confiantes de que a verdade virá à tona durante o curso do processo judicial", acrescentou.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que o caso foi registrado como estupro de vulnerável e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Conforme a pasta, o computador do suspeito foi apreendido.