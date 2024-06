Bebê morre no Paraná após ser atropelado por motociclista sem CNH

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de apenas 1 ano morreu, no domingo (16), após ser atropelado por um motociclista sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no município de Apucarana, norte do Paraná.

Ele estava brincando com outras crianças na rua, quando o acidente aconteceu. A mãe do bebê, que preferiu não se identificar, disse à Tarobá News, afiliada da Band no estado, que a criança estava sendo cuidada por uma vizinha.

Ela teria deixado o bebê com a vizinha após se machucar e ser levada a um hospital. "Num descuido, o cara subiu de moto e atropelou meu filho. Para mim, a ficha nem caiu ainda. Ainda acho que ele está dormindo e daqui a pouco vai acordar", afirmou a mãe.

A Polícia Civil informou à reportagem que a moto não tinha placa e sofreu outras adulterações. O homem foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e por adulteração do veículo.

Já a Polícia Militar disse à emissora que o motociclista teria se distraído quando passou por alguns jovens com um cavalo.

O bebê foi levado por moradores da região a uma UPA e depois encaminhado a um hospital. Ele sofreu paradas cardíacas durante o atendimento e morreu.

A vítima estudava em uma escola municipal. A prefeitura de Apucarana lamentou a morte. "A rede municipal de educação de Apucarana está em luto pela trágica partida do nosso estudante. É muito difícil perder alguém que amamos, ainda mais quando se trata de uma criança. O céu ganhou um lindo anjo, de quem nos lembraremos para sempre", disse a secretária Marli Fernandes.