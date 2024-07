Mulher obesa fica presa em catraca de ônibus por mais de duas horas

Uma passageira com obesidade enfrentou momentos de constrangimento e dor ao ficar presa por mais de duas horas na catraca de um ônibus, na noite da última sexta-feira (28). O incidente ocorreu em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo informações do Portal RC24H, a mulher pediu ao motorista para embarcar pela porta traseira devido à dificuldade de passar pela catraca, mas o pedido foi negado, com o condutor alegando que estava apenas seguindo as ordens da empresa.

A passageira permaneceu presa na catraca por mais de duas horas, sentindo dores e constrangimento, até que um mecânico da empresa conseguiu retirá-la do local. No dia seguinte, familiares informaram que ela precisou de atendimento médico devido às dores no corpo.

A filha da vítima relatou que sua mãe já havia enfrentado situações semelhantes em outras ocasiões, devido à falta de acessibilidade nos ônibus da Salineira.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e afirmou que todos os motoristas são treinados para permitir o embarque pela porta traseira em casos de necessidade, além de ter oferecido suporte à passageira durante a ocorrência. A Salineira reforçou ainda seu repúdio a qualquer forma de constrangimento ou preconceito.

