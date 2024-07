Governo divulga marcas de café impróprios para consumo; veja quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) identificou 14 marcas e lotes de café torrado que foram classificados como impróprios para consumo. Segundo a pasta, foram encontradas matérias estranhas e impurezas acima dos limites permitidos pela legislação vigente, conforme estabelecido pela Portaria nº 570.

Os consumidores que adquiriram produtos dos lotes interditados são orientados a suspender imediatamente o consumo. Além disso, têm o direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor de solicitar a substituição dos itens. Caso identifiquem esses cafés sendo comercializados, o Mapa solicita que informem através do canal oficial Fala.BR, indicando o estabelecimento e endereço da compra.

Segue a lista das marcas e lotes impróprios para consumo:

Café do Norte: Lotes 01, 11 e 02, vendidos no Amazonas, com presença de elementos estranhos.

Café do Povo: Lote 003, vendido em Goiás, com presença de impurezas acima do limite legal.

Sultão: Lote 125, vendido em Goiás, com presença de impurezas acima do limite legal.

Aladdin: Lote 120, empresa em Goiás, com presença de impurezas acima do limite legal.

Mila: Lotes 545 e 177, vendidos no Piauí e Minas Gerais, respectivamente, com presença de impurezas acima do limite legal.

Quitada: Lote 05824, vendido em Mato Grosso, com presença de impurezas acima do limite legal.

Serrano: Lote 27fev2024, empresa em Pernambuco, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Lagobom: Lote 08, vendido no Paraná, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Paranaense: Lote não informado, vendido no Paraná, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Sansão: Lote não informado, vendido no Paraná, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Castro: Lote 4, empresa no Paraná, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Meu Café: Lotes 139 e 143, empresa no Tocantins, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Córrego do Ouro: Lote 04, vendido em Goiás, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Bule Nobre: Lote 62, vendido em Goiás, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Café de Minas: Lote 203, vendido em Minas Gerais, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Ouro Minas: Lote 05/06/2024, vendido em Minas Gerais, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Aroma Premium: Lote LOT0185, vendido em Mato Grosso, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Casão: Lote 90, vendido em Mato Grosso, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Made in Brazil: Lote 7809, parte de uma licitação de órgão público em Mato Grosso, com presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.







