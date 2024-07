'Cidade provisória' inaugurada após enchente no RS tem 126 casas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi inaugurada nesta quinta-feira (4) a primeira ''cidade provisória'' do Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado. Construído em Canoas e chamado de ''Recomeço'', o local abrigará famílias que perderam suas casas nas enchentes do mês de maio no estado.

O primeiro Centro Humanitário de Acolhimento receberá cerca de 630 pessoas. Com 30 m², a ''cidade'' tem 126 casas modulares, banheiros, refeitório, lavanderia, berçários, policiamento, transporte e posto médico, além de saneamento, serviços de água, energia elétrica e Wi-fi.

O espaço foi construído em um mês e as vagas devem ser preenchidas até o dia 15 de julho. As famílias que serão recebidas estavam nas dependências da Universidade Ulbra, do Clube Fênix e do Sesi Cachoeirinha.

A ''cidade'' será gerida pela OIM (Organização Internacional para as Migrações). O Centro está localizado na avenida Guilherme Schell, número 10.470, próximo à passarela da refinaria Alberto Pasqualini.

VEJA ESTRUTURA

126 casas modulares. As casas foram doadas pela Acnur (Agência da ONU para Refugiados) e montadas por militares. Cada uma tem capacidade para abrigar cinco pessoas.

Chuveiros e sanitários. Serão 76 sanitários comuns, divididos em feminino e masculino, e outros 15 serão destinados para PcDs (pessoas com deficiência). Além disso, serão 48 chuveiros comuns e mais 6 adaptados.

Lavanderia coletiva. O local conta com oito máquinas de lavar e oito de secar. As famílias também terão um espaço disponível de varal para estender as roupas.

Refeitório. O espaço tem capacidade para 450 pessoas em mesas compartilhadas. Todos os dias serão servidos café da manhã, almoço e jantar.

Berçário e lactário. Haverá também uma sala com berços, cadeiras de amamentação, espaço de trocador, geladeiras, torneiras de água quente, bebedouros e micro-ondas para esquentar mamadeiras. Um espaço destinado para crianças também foi construído.