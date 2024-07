Homem é suspeito de matar esposa no Paraná e falar sobre crime em rede social

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 27 anos foi assassinada na madrugada de sexta-feira (5) em Ponta Grossa (117 km de Curitiba). Jaine Pereira Kochanski foi morta a facadas, dentro de casa, na frente dos filhos.

O principal suspeito de ter cometido o crime é marido de Jaine, identificado como Cezar Valter, que morreu na tarde de sexta em um acidente de carro. O veículo que ele dirigia cruzou a pista e bateu em um caminhão na BR-153, na altura do município de Tibagi (210 km da capital).

Horas após o crime, Cezar teria usado as redes sociais da esposa assassinada para falar sobre o episódio, citando uma suposta traição de Jaine como motivação do crime.

A Polícia Civil do Paraná informou que o caso está sendo investigado como feminicídio. De acordo com as apurações iniciais, o marido teria suspeitado de uma traição da esposa. No momento em que a vítima chegou em casa, na madrugada de sexta, ambos discutiram e ele a atingiu com golpes de faca.

As investigações seguem para tentar solucionar os fatos.