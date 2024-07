Amigos surpresos com valor do jantar; vinho custava R$1.650 e não R$165

Um grupo de amigos que saiu para jantar em Salvador, na Bahia, no último domingo, teve uma surpresa nada agradável ao receber a conta. O valor total da refeição era bem superior ao que eles esperavam, o que gerou muita confusão e até mesmo memes nas redes sociais.

Tudo começou quando os amigos pediram duas garrafas de vinho português Pêra Manca branco. Ao verificar o menu, eles acreditaram que cada garrafa custava R$ 165, valor considerado razoável. No entanto, para sua grande surpresa, o preço real era de R$ 1.650 por garrafa.

Com a conta final na mão, cada um dos amigos teve que desembolsar R$ 1.128 pela refeição, um valor bem acima do planejado. A situação inusitada foi filmada e compartilhada por Thalyta Emily no TikTok, onde rapidamente se tornou viral.

No vídeo, é possível ver a conta detalhada com o preço do vinho destacado, além da reação incrédula dos amigos ao perceberem o erro. A publicação gerou uma série de comentários divertidos e memes, com muitos internautas brincando sobre a "visão nublada" dos amigos pela alegria de estarem juntos, que os levou a confundir o preço do vinho.

Apesar do susto inicial, o grupo levou a situação com bom humor e até mesmo brincou com a situação nas redes sociais

