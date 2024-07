Exposição com boneca original do filme Annabelle pega fogo no RJ

Na madrugada desta terça-feira (9), um incêndio de grandes proporções consumiu a exposição interativa 'Casa Warner', localizada no Shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Diversos itens originais do estúdio norte-americano foram perdidos, entre eles a famosa boneca Annabelle, conhecida pelos filmes de terror da franquia "Invocação do Mal".

A exposição, que estreou no dia 14 de junho e ficaria no local até o fim do mês que vem, ocupava 1.500 m² do estacionamento do shopping e apresentava espaços temáticos e itens de filmes icônicos do estúdio Warner Bros. Desde a franquia Harry Potter até heróis da DC Comics como Mulher Maravilha, Batman e Super-Homem, além de personagens de desenhos animados como Scooby Doo e Rick and Morty, e séries de sucesso como Friends e The Big Bang Theory.

Nas redes sociais, internautas apontaram, de forma bem humorada, 'Annabelle' como responsável pelo incidente, já que no filme "Invocação do Mal" a boneca atrai pessoas e, depois, faz com que tragédias aconteçam ao redor delas.

A direção do estabelecimento comercial se manifestou através de nota: “O Shopping Nova América informa que o incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira (9/7), no evento Casa Warner, não deixou vítimas ou feridos. O Corpo de Bombeiro está no local e ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, que já foi extinto. O fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação”, informou.

A causa do incêndio ainda não foi determinada e uma perícia está em andamento para investigar o ocorrido.