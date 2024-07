Produtor do MC Livinho é morto com tiro na cabeça na zona norte de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O produtor Adileon Eva dos Santos, conhecido como Kaká, 34, que trabalhava com o cantor MC Livinho, foi morto no final da madrugada desta sexta-feira (12) com um tiro na cabeça, na zona norte de São Paulo.

O autor do disparo, de 33 anos, fugiu do local e não havia sido preso até a publicação deste texto..

Kaká passou a noite em um bar na rua Edgar Sales, no Jardim Peri, quando teria tido um desentendimento com outro cliente do estabelecimento. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os dois conversando bem próximos um do outro. O autor se afasta, depois volta com uma arma em punho e atira na cabeça da vítima.

Um amigo foi acionado, correu para o bar e encontrou Kaká caído no chão. Ele o levou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Peri, mas o produtor já chegou ao local sem vida.

A reportagem apurou que a Polícia Civil já identificou criminoso e faz buscas para prendê-lo. Ele tem anotações por diversos crimes.

Além de produtor, Kaká é amigo de adolescência de MC Livinho.

"Deus receba ele de braços abertos. Deus cuida dele pai, eu fiz tudo que pude pelo meu irmão. Irmão, você tinha o coração puro, não é justo isso", postou o cantor em uma rede social.

MC Livinho divulgou vários registros de momentos que os dois passaram juntos, com declarações de amor e amizade.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o caso foi registrado como homicídio, jogos de azar e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo 72º DP (Vila Penteado).

Uma bicicleta, 29 munições, blocos de anotações e sete cartões de memória de máquinas caça-níqueis foram apreendidos no estabelecimento.