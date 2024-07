Homem morre afogado após cair de embarcação no Lago Paranoá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos morreu afogado no Lago Paranoá, em Brasília. A vítima caiu de um barco nas proximidades da Ponte JK. O acidente ocorreu na tarde do sábado (20), informou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Seis mergulhadores, divididos em duplas, participaram das buscas. Além disso, uma viatura, uma moto aquática e uma lancha de resgate dos bombeiros foram enviados para ajudar na ocorrência.

Corpo do homem estava a oito metros de profundidade. Ele não teve nome divulgado pelos bombeiros e foi identificado apenas pelas iniciais "J.D.M".

Buscas duraram mais de cinco horas. O Corpo de Bombeiros encontrou a vítima às 18h15, mas foi acionado para ocorrência às 12h49.

Causas do afogamento não foram identificadas até o momento. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

