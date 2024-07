Dois morrem em queda de ultraleve no litoral de SC

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram na queda de um ultraleve no início da tarde deste domingo (28) em uma área de mata na cidade de São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina.

Nesta segunda-feira (29), a Polícia Científica de Santa Catarina divulgou os nomes das vítimas: Eliseu Hupalovski, 60, e Rogério Jair Raulino, 55.

De acordo com a corporação, a necrópsia dos corpos foi realizada na manhã desta segunda e a identificação das vítimas foi feita por meio das impressões digitais. A Polícia Científica acrescentou que segue atuando nos exames periciais e que "se solidariza com os familiares e amigos das vítimas".

De acordo com os bombeiros, a aeronave caiu na mata pouco antes das 14h30, em uma área do bairro Sandra Regina, e pegou fogo, como mostram imagens feitas por pessoas que estavam próximas do local do acidente.

A Polícia Científica de Santa Catarina disse que os corpos foram encontrados parcialmente carbonizados.

Em nota, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), em Brasília, disse que foi notificado sobre o acidente em São Francisco do Sul e que investigadores "estão apurando os fatos relativos a essa possível ocorrência aeronáutica".