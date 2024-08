Professor é preso suspeito de estuprar aluna de 13 anos em Goiás

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um professor de educação física foi preso suspeito de estuprar uma aluna de 13 anos no município de Alto Horizonte, em Goiás. A mãe da vítima encontrou mensagens do professor no celular da adolescente.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito começou a enviar mensagens para a aluna em dezembro de 2023.

O professor enviava flores para aluna no colégio. Segundo a delegada Caroline Gonçalves, à frente da investigação, a direção da instituição de ensino devolveu flores para a floricultura e confirmou que ele era o remetente. "Ele cometeu estupro de vulnerável contra essa menina de 13 anos e no momento, enviava constantemente e-mails para ela, com declarações de amor, pedidos de noivado, falsa vitimização, inclusive com chantagens suicidas", explicou Gonçalves.

O homem foi preso na última quinta-feira (1°). "Ele fazia chantagem emocional na menor de idade, chegando a criar um filho imaginário entre os dois, causando perturbação de diversas ordens, prejudicando suas atividades diárias e agravando seu quadro depressivo. Em determinado momento, ela pedia para ele parar de mandar mensagens, mas mesmo assim ele insistia", disse a delegada.

A mãe da jovem procurou a delegacia. Durante a sua oitiva, o professor insistentemente ainda mandava mensagens para o telefone da aluna. O professor foi demitido da unidade em que lecionava e preso preventivamente por estupro de vulnerável. O nome dele não foi divulgado, por isso, o UOL não conseguiu localizar a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Homem já era investigado pelo mesmo crime. Segundo a polícia, o professor foi denunciado pelo pai de uma outra aluna da mesma escola. Ele também encontrou mensagens íntimas no celular da filha de 13 anos.