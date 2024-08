Suspeito de esfaquear pai e filha na zona sul é preso em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia prendeu nesta segunda-feira (5) o homem suspeito de matar um idoso e deixar uma mulher ferida com facadas na última semana na zona sul de São Paulo.

O homem de 39 anos foi preso temporariamente suspeito de desferir dezenas de facadas contra duas pessoas. Ele foi encontrado pela polícia no Jardim Sapopemba na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda.

Suspeito preso teve um relacionamento com uma parente das vítimas. De acordo com a polícia, o homem namorou uma familiar que morava no mesmo endereço do crime, mas que não se encontrava no local no momento da ocorrência. A investigação ainda levanta informações sobre a motivação do ato.

PAI E FILHA ESFAQUEADOS

Idoso acabou morrendo no local com marcas de golpes no tórax e no rosto. José Edvaldo Alves dos Anjos,77, e Alessandra Alves, 36, levaram dezenas de facadas na casa da família no Jardim Miriam, zona sul da capital, na terça-feira (30).

A mulher passou por cirurgia e continua em observação médica. Ela conseguiu resistir aos ferimentos e ligar para a polícia mesmo esfaqueada. Ela apenas conseguiu dizer a polícia que um homem tinha invadido a casa e cometido o crime.

Crime foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio. O caso deve ser acompanhado pelo DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa). Celulares das vítimas não foram levados. Eles foram apreendidos pela polícia e passam por perícia.