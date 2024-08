Motoboy diz ter sido atropelado de propósito por homem de BMW em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem é suspeito de atropelar um motoboy propositalmente com uma BMW em Santa Catarina.

Um homem em uma BMW atropelou um motociclista em Blumenau (SC). A suposta tentativa de homicídio foi registrada na madrugada de segunda-feira (5) e após a colisão o motoboy registrou escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar afirma que a vítima de 38 anos narrou ter sido perseguido após uma confusão no trânsito. A Polícia Civil investiga se houve a intenção do suspeito de atingir propositalmente o motociclista.

Homem fugiu após atropelamento. O motorista da BMW 118i, que atingiu o motociclista, fugiu após a ocorrência e ainda não foi encontrado pela polícia.

DESENTENDIMENTO ANTERIOR

De acordo com o depoimento da vítima, o condutor do carro não gostou de uma ultrapassagem realizada pelo motociclista. Segundo relato, após passar o carro importado, o motociclista foi seguido até um posto de combustível quando o motorista reclamou do episódio.

Após sair do estabelecimento, o motociclista foi novamente seguido e atropelado pelo carro. Imagens de câmeras de segurança foram colhidas para apuração do caso, segundo a polícia.