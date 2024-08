“Nasceu de novo”: passageiro perde voo em avião que caiu e se emociona

Na tarde desta sexta-feira (9), um trágico acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo, ganhou destaque quando um passageiro identificado como Adriano Assis, que havia perdido o voo, revelou as circunstâncias que o impediram de embarcar. Adriano explicou que se envolveu em uma discussão com um funcionário da companhia aérea no aeroporto de Cascavel (PR), de onde o avião partiu, e acabou sendo obrigado a permanecer na cidade, evitando, assim, o destino trágico que aguardava os demais ocupantes da aeronave.

Adriano relatou que perdeu o voo devido a uma confusão com as companhias aéreas, acreditando inicialmente que o voo era da Latam, quando na verdade pertencia à Voepass. Ele chegou ao aeroporto às 9h40 e, após aguardar no guichê da Latam, percebeu o erro. Ao tentar resolver a situação, discutiu com um funcionário da Voepass, que o impediu de embarcar. Apesar da frustração inicial, Adriano agora reconhece que a ação do funcionário acabou salvando sua vida, afirmando que ele "fez o trabalho dele".

O acidente, que ocorreu por volta das 13h28 na rua João Edueta, nas proximidades da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), resultou na morte de todas as 61 pessoas a bordo. A aeronave, um turboélice ATR-72 da Voepass Linhas Aéreas, transportava 57 passageiros e 4 tripulantes. Não houve sobreviventes, e os hospitais de Vinhedo e Valinhos foram mobilizados para possíveis emergências, embora até o momento não haja registros de vítimas em solo.

