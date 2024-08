Dono de Porsche derruba moto e agride entregador em BH

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista de um Porsche é suspeito de agredir um entregador de aplicativo e causar danos na motocicleta dele na tarde da quarta-feira (14), no bairro Santa Inês, em Belo Horizonte (MG).

As cenas foram registradas por câmeras de segurança da região. As imagens mostram o momento em que o entregador estaciona sua motocicleta em frente a saída de uma garagem, desce e vai entregar uma encomenda. Instantes depois, o motorista do carro de luxo sai da garagem de ré e bate na motocicleta.

Entregador aparece novamente nas imagens para ver o que ocorreu e o motorista desce do carro. Em seguida, os dois parecem discutir, o condutor do Porsche derruba propositalmente a motocicleta no chão e passa a arrastar o veículo do motociclista, além de agredi-lo fisicamente com chutes e socos.

Dono do Porsche também proferiu xingamentos contra o motoboy. Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, o motorista do carro de luxo chamou o entregador de "lixo" e disse que seu carro vale R$ 1 milhão. "Essa moto é um lixo, você é um lixo. Meu carro custa R$ 1 milhão", teria dito o suspeito.

Dono de Porsche derruba moto e agride entregador após discussão em Belo Horizonte.



Após a confusão, o motorista da Porsche foi embora do local e o motoboy recebeu apoio de testemunhas, que também filmaram o ocorrido e repassaram as imagens às autoridades. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse ter instaurado inquérito para apurar o ocorrido. Até o momento, entretanto, o suspeito não foi identificado.