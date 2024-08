Exército apura imagem em que militares fazem sinal de facção

O Comando Militar da Amazônia (CMA) está investigando uma foto em que dois soldados aparecem fazendo gestos que aludem ao Comando Vermelho, facção criminosa de origem carioca. A investigação foi aberta neste sábado (24) para apurar as circunstâncias da imagem, cuja data de registro e identidade dos envolvidos ainda são desconhecidas, já que os soldados estão com os rostos cobertos. A foto, que circula nas redes sociais, mostra os soldados formando as letras "C" e "V" com as mãos, representando as iniciais da facção.

Em resposta ao incidente, o Exército emitiu uma nota afirmando que tratará o caso com o "máximo rigor". A imagem, que supostamente foi registrada em uma unidade militar em Manaus (AM), começou a ganhar repercussão nas redes sociais na última quinta-feira (22). A divulgação da foto pode prejudicar a imagem e a reputação das Forças Armadas.

A associação de militares a símbolos de organizações criminosas é uma violação grave do código de conduta militar, configurando um ato de indisciplina. O caso está sendo tratado com seriedade pelas autoridades militares, que buscam esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.

O CMA ressaltou a importância de manter a disciplina e a integridade nas fileiras das Forças Armadas, afirmando que qualquer ação que sugira ligação com atividades criminosas será punida severamente.

