Fisiculturista de 19 anos é encontrado morto dentro de casa em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atleta de fisiculturismo Matheus Pavlak, 19, foi encontrado morto em casa, no domingo (1º), em Blumenau (SC).

Pavlak sofreu uma parada cardiorrespiratória. O helicóptero Arcanjo 03 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado para auxiliar no resgate junto aos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas o óbito do fisiculturista foi confirmado no local, segundo informações dos bombeiros.

Matheus costumava participar de competições de fisiculturismo de Blumenau e nas cidades do entorno. Em seu perfil nas redes sociais, o atleta compartilhava a rotina de treinos e como era seu preparo antes de competir.

Vitórias em concursos. Em 2023, ele ficou em primeiro lugar no concurso Mr. Blumenau nas modalidades Sub-Junior e Junior até 23 anos. Em maio deste ano, Pavlak ficou em quarto lugar na categoria Bodybuilder e em sexto na Classic Physique, concursos especializados de fisiculturismo ocorridos em Santa Catarina.

O pai do jovem, o 2º sargento da PMSC Joel Marcelino Pavlak, dá aulas de educação física em um colégio militar de Blumenau. Nas redes sociais, a instituição de ensino lamentou a morte do fisiculturista e expressou solidariedade aos familiares "neste difícil momento".

"Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade de todos os militares do CFNP Blumenau", disse o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, em nota.

O corpo de Matheus foi velado e sepultado nesta segunda-feira (2).