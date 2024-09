Dívida no 'jogo do tigrinho' faz mulher planejar execução de credor

Uma investigação da Polícia Civil de Rondônia revelou que uma mulher de Ouro Preto do Oeste tramou a execução de seu credor após acumular uma dívida em apostas no Jogo do Tigrinho. De acordo com O Globo, dois homens foram presos preventivamente, suspeitos de tentativa de duplo homicídio, enquanto a mulher, identificada como R. A. O., de 26 anos, foi apontada como a mandante do crime.

A investigação apurou que R. A. O. pegou um empréstimo com R. S. D., e o valor foi usado em apostas online. Quando R. S. D. cobrou a dívida, a devedora se recusou a pagar, alegando que havia perdido o dinheiro no jogo. A partir dessa recusa, teve início uma discussão, durante a qual foram feitas ameaças.

Para resolver a situação, R. A. O. planejou uma emboscada contra o credor. Ela marcou um encontro, mas enviou o irmão e um cúmplice em seu lugar. Os dois homens foram até o apartamento onde R. S. D. morava, mas não o encontraram. Mesmo assim, dispararam contra os outros ocupantes da residência, ferindo dois trabalhadores nos braços e nas pernas.

A Polícia Civil informou que o inquérito deve ser finalizado em até dez dias, e os suspeitos serão indiciados por tentativa de duplo homicídio. As vítimas feridas, por sua vez, eram inocentes que estavam no local no momento do ataque.

Leia Também: Dentista assassinada pelo irmão por herança estava grávida, diz prima